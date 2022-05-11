Российское СМИ украло видео, чтобы обвинить страны Балтии в русофобии

"Эпицентр русофобии уже не Лондон, Берлин или Вашингтон, а страны Балтии", - представила ведущая ролик, в котором была продемонстрирована нарезка из латвийских, американских и эстонских СМИ.

Материал, сделанный самими сотрудниками "России 1" 9 мая, показан не был.

По словам эксперта по безопасности Эрика-Нийлеса Кросса (Партия реформ), это связано с тем, что российские так называемые работники СМИ не имели доступа к Бронзовому солдату.

"Я предполагаю, что команды российских "журналистов", которые ездили сюда со времен Бронзовой ночи и пытались инсценировать какие-то истории, либо не пустили в страну, либо их не было там на месте", - сказал Кросс.

В частности, эстонская пограничная охрана усилила контроль на эстонско-российской государственной границе. Кроме того, Эстония выслала троих сотрудников российского посольства, а также кремлевского пропагандиста и лидера Бессмертного полка Алексея Есакова.

"Есаков годами публично разжигал национальную рознь, распространял кремлевскую пропаганду и сотрудничал с кремлевскими пропагандистскими каналами", - пояснили в полиции за несколько дней до 9 мая.

"Поэтому им (сотрудникам российского государственного телевидения - прим. ред.) приходилось собирать то, что было на эстонских каналах, и стряпать подходящую им подливку", - сказал Кросс, добавив, что в России вообще никогда не уважали интеллектуальную собственность.

В передаче "Россия 1" без разрешения использовалась работа журналистов Postimees - видеоопрос, в котором люди, принесшие цветы Бронзовому солдату, делились своими мыслями. В опубликованном на сайте Postimees видеоопросе были те, кто критиковал эстонское правительство и власти, а также люди, осуждающие поведение президента России Владимира Путина.

По российскому государственному телевидению показывали только людей, которые поддерживали деятельность Путина и критиковали работу эстонских властей.

Кроме того, не стали переводить вопросы журналиста Postimees, в котором упоминался тот факт, что Россия напала на Украину и там происходит не «спецоперация», а полномасштабная война.