Видео ⟩ ReTV: у посольства в Москве прошел протест против Латвии

"Это были несанкционированные акции протеста. 8 мая приняли участие около 200 молодых людей из организации "Единая Россия". 9 мая у посольства прошла уже более масштабная акция. По нашим подсчетам, было до полутора тысяч участников, которые

организованно привезли импровизированный памятник, организовали якобы почетный караул и возлагали цветы перед нашим посольством",

- отмечает представитель Министерства иностранных дел Янис Бекерис.

Видео: Акция протеста возле посольства Латвии в Москве

Цель акции протеста, судя по написанному в российских СМИ, - указать на правильную, по их мнению, историю и заявить о том, что запрет собираться у памятника в парке Победы является неуважением.

"Мы не были проинформированы, что противоречит обычной практике. Мы ожидаем от России, что практика информировать будет соблюдаться так же, как и в любой другой стране.

Мы подали ноту протеста, обратив на это внимание и попросив усилить внешнюю охрану", - отмечает Бекерис.

В настоящее время Россию как свое место жительства указали 130 000 граждан Латвии, о безопасности которых заботится посольство. До сих пор не было случаев, когда необходимо было бы оказывать помощь гражданам Латвии.

"С первых дней войны мы строго призываем не ездить в Россию, а тем, кто находится в России - выезжать. Мы только что закрыли свои консульства в РФ. Таким образом, возможности оказания такой помощи становятся все более ограниченными. В опасности находится любой, чье мнение отличается от мнения Кремля, проверяются люди на улицах, содержание их мобильных телефонов", - говорит Бекерис.

Подобные акции 8 и 9 мая проходили и у 14 посольств других стран Европейского союза в Москве. Также известно, что 9 мая в Беларуси у консульства Латвии в Витебске состоялся подобный протест.