Стакис: митинг возле Рижской думы не будет согласован

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс также считает, что в этом случае митинг будет трактован как несанкционированное собрание. В случае необходимости для обеспечении безопасности общества будет привлечен как батальон специальных задач, так и другие силы.

"Мы - все общество - мы допустили такую ситуацию и сейчас должны быть непреклонны как в своем патриотизме, так и в уважении к народу Украины", - сказал Рукс.

В свою очередь мэр Риги не согласен с заявлениями о том, что в прошедших 10 мая в парке Победы беспорядках виновен такой скорый сбор цветов с подножия памятника. Стакис напомнил, что и в 2017 году сразу же на следующее утро после празднования 9 мая в парке Победы цветы были убраны.

"И в другие годы цветы были убраны с помощью трактора. Я понимаю, что сейчас тракторы имеют более символическое значение, но, как я уже сказал, так цветы убирали и раньше", – пояснил Стакис.

Говоря о демонтаже памятника в парке Победы, Стакис отметил, что этого, скорее всего, не удастся сделать до выборов в Сейм.

На вопрос о том, когда примерно Рижская дума будет готова организовать демонтаж этого памятника, Стакис сказал, что пока точного ответа нет.

По его мнению, это должно начаться с политического решения как в Сейме, так и в Рижской думе. Стакис пояснил, что составлен план, как достичь этой цели, принимая во внимание риски.

"К этому решению нельзя прийти быстро. В Сейме необходимо принять особый закон, тогда много проблем не будет. Надо сказать, это не простой объект. Я не думаю, что памятник удастся демонтировать до предстоящих выборов в Сейм", - сказал мэр Риги.