Война РФ против Украины: боевые действия переходят в новую фазу

В то же время она добавила, что следующий этап войны будет "сложным и длительным", ведь у России еще много ресурсов и техники и она способна мобилизовать людей в армию, "что может быть сделано уже в ближайшие недели". Благодаря имеющимся запасам оружия Россия может себе позволить вести "длительную войну", сказала замминистра.

"Активная маневренная оборона"

В свою очередь, бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов на брифинге в Киеве заявил, что силы обороны Украины продолжают сдерживать широкомасштабное наступление вооруженных сил РФ, которые на отдельных направлениях преобладали численностью над украинскими подразделениями в 10 раз не только в личном составе, но и в вооружении и военной технике. Сдерживание наступления стало возможным благодаря "ведению активной маневренной обороны", добавил Громов.

По его данным, еще сохраняется угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне. "В акватории Черного и Азовского морей продолжают находиться боевые корабли и подлодки противника, которые осуществляют поддержку его наземных группировок войск, действующих на Приморском направлении, а также наносят удары высокоточным оружием по объектам в глубине территории нашего государства", - заявил Громов.

В то же время, по его словам, в результате активных действий украинских войск по освобождению оккупированных территорий на Херсонском и Мелитопольском направлениях "противник перешел к обороне и ведет сдерживающие мероприятия".

Контрнаступление в Харьковской области

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, в районе Харькова противник после неудачной попытки окружить город перешел к обороне. Эту информацию также подтверждает украинский военный эксперт Олег Жданов. В комментарии DW он указывает, что "на Харьковском направлении у нас есть успех и есть возможность выдавить российские войска на территорию РФ". "Судя по обстановке, наши войска идут к государственной границе в Харьковской области", - отмечает эксперт.

По его словам, есть прямая зависимость между ситуацией на харьковском направлении и "стойкостью" украинских войск в Донбассе. Жданов также отметил, что в случае выхода сил обороны Украины к госгранице в Харьковской области, "повернувшись на юг, возможно перерезание цепочек логистики Изюмской группировке войск РФ, которая угрожает украинским войскам в Донбассе". В этом случае, убежден Жданов, российские войска будут вынуждены оттянуть свои подразделения от переднего края, чтобы самим не оказаться в окружении.

Ситуация в Донбассе является "крайне тяжелой"

При этом Жданов отмечает, что для украинских подразделений в Донбассе ситуация остается "крайне тяжелой". "Любой прорыв российскими войсками нашей обороны может быть критическим для украинских войск. В этом заключается тяжесть", - подчеркнул эксперт.