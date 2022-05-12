Левитс: Люди, которые идут к памятнику в Пардаугаве, не понимают, в какой стране они живут

По мнению Левитса, физически эти люди находятся в Латвии, но духовно - в "русском мире", который отстал и думает категориями прошлого и позапрошлого века.

Президент отметил, что такие люди есть не только в Латвии, но и в других странах Европы, например в Германии. Главная задача как латышей, так и всех патриотов Латвии - показать, что Латвия сейчас вместе с Украиной, а не со страной-агрессором Россией.

Левитс призвал общество не бояться и громко выражать свое мнение, в свою очередь чиновники и учреждения должны оценить произошедшее до сих пор и сделать выводы, чтобы в дальнейшем такие ситуации в Латвии не повторялись.

Видео: Заявление Левитса на латышском языке