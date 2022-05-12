"Так страшно мне не было никогда". Как устроена система "фильтрационных лагерей" для украинцев

Тысяча трехсотые на "фильтрацию"
Юлия из Мариуполя прожила в подвале с двумя детьми и тридцатью соседями 36 дней. Ее дом уничтожила ракета, снаряд попал и в здание медицинской лаборатории, в которой она работала, ее коллеги погибли. Муж ушел воевать.
Покинуть Мариуполь Юлии и детям удалось в начале апреля через то же село Никольское. В Украину на тот момент, говорит она, уже было практически невозможно выехать: Россия просто не открывала "зеленые коридоры".
В очереди на "фильтрацию" Юлия с детьми оказалась "тысяча трехсот какой-то". Думали, что придется ждать по меньшей мере неделю, но позже выяснилось, что можно пройти проверку на границе с Россией. В тот же день в колонне из 11 автобусов они отправились в Ростов.
"На границе от каждой семьи вызывали одного человека, просили приготовить гаджеты и паспорта. У меня спросили фамилию, имею ли я отношение к ВСУ, замужем ли я. Я ответила, что с мужем не живу, а к ВСУ отношения не имею. Они сказали, что еще подробнее обо мне узнают, но практически сразу отпустили. Даже телефон смотреть не стали", - вспоминает Юлия. Не стали допрашивать и ее детей - 16-летнюю дочь и 11-летнего сына.
59-летняя Наталья (имя изменено по просьбе героини) уезжала из Мариуполя через "фильтрационный пункт" в Старобешево. Она ехала вместе с сыном, невесткой и внуками. В очереди на "фильтрацию" им пришлось простоять около двенадцати часов. Все это время они находились в машине.
"Они у нас сначала все разбомбили, а потом еще и пальцы и ладони откатали, будто мы преступники какие-то. Телефон полностью просмотрели, а сына вообще два часа допрашивали, как будто он виноват в чем-то", - когда Наталья это говорит, она не может сдержать слез.
Ее сын Денис рассказывает, что у него просмотрели все содержимое телефона и просили прокомментировать практически каждое сообщение в мессенджере. Больше всего допрашивающих интересовало, почему он, мужчина крепкого телосложения около 40 лет, не служил и не пошел воевать.
В разговоре с "Медузой" Денис упоминает несколько человек, которых не пропустили, но об их дальнейшей судьбе ему ничего не известно. "Знаю только, что всех, кто не прошел "фильтрацию", везут в Донецк на дальнейшие проверки. Что с ними дальше происходит, не знает никто", - пояснил собеседник.
"Люди могли не знать, что в итоге их повезут в Россию"
Волонтер проекта "Помогаем уехать" Мария (имя изменено по ее просьбе), которая регулярно общается с украинскими беженцами, рассказывает о нескольких "фильтрационных лагерях" - в Новоазовске, Безыменном, Никольском и Донецке.
"Условия там не очень хорошие. Людей заселяют в классы школ, где нет ничего, кроме парт. В лучшем случае кто-то из местных жителей приносит одеяло. Говорят, что еда там плохого качества, иногда просроченная. Есть много упоминаний о вспышках заболеваний в лагерях, особенно у детей. Люди жалуются, что туалеты выглядят как выгребные ямы. Несколько раз мы слышали о том, что в таких местах ограничена свобода перемещения и людям нужно писать заявления в администрацию лагеря, чтобы выйти за его территорию", - рассказывает она.