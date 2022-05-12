Выявлено 198 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 79 лет и от 80 до 89 лет.

Из них один человек не был вакцинирован или не прошел курс вакцинации, второй был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 204,3 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3212 лабораторных тестов на Covid-19, из них 6,2% оказались положительными. Из выявленных зараженных 48 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 150 были вакцинированы.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 825 470 жителей Латвии, скончались 5796 человек.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за сутки уменьшилось с 219 до 202 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, выписаны 23 человека.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 57 пациентов, из них у 51 среднетяжелое течение заболевания, состояние шести человек - тяжелое.