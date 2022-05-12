Несмотря на запрет, Филипп Киркоров приехал на "Евровидение-2022"

Из-за преступного вторжения России в Украину российским представителям запретили участвовать в "Евровидении" в этом году. Этот запрет действует до смены политического режима. Однако российский артист Филипп Киркоров, который поддерживает режим Путина, приехал в Турин, чтобы посмотреть первый полуфинал.

Фотографии из Турина он опубликовал в своем Instagram, заявив, что был приглашен на конкурс "за особые заслуги".

"По специальному приглашению за заслуги и вклад в "Евровидение". Я не мог себе отказать в удовольствии и позволить не принять это приглашение и не приехать сюда абсолютно независимым гостем организаторов этого мероприятия", - отметил певец в сториз Instagram.

Артист также признался, что будет болеть за Грецию.

Напомним, 9 мая министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на основании 2-й части 61-й статьи Закона об иммиграции принял решение о включении в список нежелательных для Латвийской Республики лиц граждан России Филиппа Киркорова, Владимира Винокура, Евгения Петросяна и Ирины Винер-Усмановой, установив для них запрет на въезд в Латвию на неопределенное время.