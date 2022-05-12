Несмотря на запрет, Филипп Киркоров приехал на "Евровидение-2022"
Несмотря на то, что российскую делегацию не допустили к участию в "Евровидении" в этом году, Филипп Киркоров все же приехал в Турин, чтобы посмотреть концерт, сидя в VIP-зале.
Несмотря на то, что российскую делегацию не допустили к участию в "Евровидении" в этом году, Филипп Киркоров все же приехал в Турин, чтобы посмотреть концерт, сидя в VIP-зале.
Из-за преступного вторжения России в Украину российским представителям запретили участвовать в "Евровидении" в этом году. Этот запрет действует до смены политического режима. Однако российский артист Филипп Киркоров, который поддерживает режим Путина, приехал в Турин, чтобы посмотреть первый полуфинал.
"По специальному приглашению за заслуги и вклад в "Евровидение". Я не мог себе отказать в удовольствии и позволить не принять это приглашение и не приехать сюда абсолютно независимым гостем организаторов этого мероприятия", - отметил певец в сториз Instagram.
Артист также признался, что будет болеть за Грецию.
Напомним, 9 мая министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на основании 2-й части 61-й статьи Закона об иммиграции принял решение о включении в список нежелательных для Латвийской Республики лиц граждан России Филиппа Киркорова, Владимира Винокура, Евгения Петросяна и Ирины Винер-Усмановой, установив для них запрет на въезд в Латвию на неопределенное время.
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