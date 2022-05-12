Лайфхак ⟩ Как сварить много яиц за раз и не заморачиваться с их чисткой
Сварить и почистить 1-2 яйца - легко! А если их значительно больше?
Сварить и почистить 1-2 яйца - легко! А если их значительно больше?
Если вы готовите салат, для которого нужно сварить, например, десяток яиц и затем еще их и почистить, то терпения может и не хватить. Но есть альтернативный способ - варка яиц в духовке.
Чисто технически это не будет именно варка, так как яйца не находятся в воде, всю работу совершит пар. Таким методом поделилась одна из пользовательниц TikTok.
Что будет необходимо?
Что нужно делать?
Этот метод понравится тем, кто не любит чистить яйца. Вы сэкономите время, ведь, пока яйца в духовке, можно заняться другой работой. Затем снимите яйца с противня, дайте им остыть - и можно нарезать!
@jamiefielding_ Reply to @christygclay so much easier than trying to peel eggs. #eggssalad#howtoboileggs#nopeeleggs#easypeelhardboiledeggs#hardboiledeggs#breakfastideas#highproteinbreakfast #eggsalad#eggsaladsandwiches#EasyWithAdobeExpress #eatmore#healthytok#cookingtok#foodtok ♬ original sound - Kitchen Hacks & Nutrition
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