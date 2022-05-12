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Лайфхак ⟩ Как сварить много яиц за раз и не заморачиваться с их чисткой

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Tiktok video, kolāža

Сварить и почистить 1-2 яйца - легко! А если их значительно больше? 

Если вы готовите салат, для которого нужно сварить, например, десяток яиц и затем еще их и почистить, то терпения может и не хватить. Но есть альтернативный способ - варка яиц в духовке. 

Чисто технически это не будет именно варка, так как яйца не находятся в воде, всю работу совершит пар. Таким методом поделилась одна из пользовательниц TikTok.

Что будет необходимо? 

  • 2 противня для запекания (один побольше, другой - поменьше и глубже);
  • яйца;
  • вода;
  • немного масла.

Что нужно делать?

  • Противень поменьше смазать небольшим количеством масла и разбить в него необходимое количество яиц. 
  • Этот противень кладем на противень побольше. Заливаем большой противень водой. 
  • Помещаем все в духовку на 160 градусов примерно на 30 минут. 

Этот метод понравится тем, кто не любит чистить яйца. Вы сэкономите время, ведь, пока яйца в духовке, можно заняться другой работой. Затем снимите яйца с противня, дайте им остыть - и можно нарезать!

@jamiefielding_ Reply to @christygclay so much easier than trying to peel eggs. #eggssalad#howtoboileggs#nopeeleggs#easypeelhardboiledeggs#hardboiledeggs#breakfastideas#highproteinbreakfast #eggsalad#eggsaladsandwiches#EasyWithAdobeExpress #eatmore#healthytok#cookingtok#foodtok ♬ original sound - Kitchen Hacks & Nutrition

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