Лайфхак ⟩ Как сварить много яиц за раз и не заморачиваться с их чисткой

Если вы готовите салат, для которого нужно сварить, например, десяток яиц и затем еще их и почистить, то терпения может и не хватить. Но есть альтернативный способ - варка яиц в духовке.

Чисто технически это не будет именно варка, так как яйца не находятся в воде, всю работу совершит пар. Таким методом поделилась одна из пользовательниц TikTok.

Что будет необходимо?

2 противня для запекания (один побольше, другой - поменьше и глубже);

яйца;

вода;

немного масла.

Что нужно делать?

Противень поменьше смазать небольшим количеством масла и разбить в него необходимое количество яиц.

Этот противень кладем на противень побольше. Заливаем большой противень водой.

Помещаем все в духовку на 160 градусов примерно на 30 минут.

Этот метод понравится тем, кто не любит чистить яйца. Вы сэкономите время, ведь, пока яйца в духовке, можно заняться другой работой. Затем снимите яйца с противня, дайте им остыть - и можно нарезать!