Идет 78-й день войны в Украине. Недалеко от Киева в вагон поезда было загружено около 230 трупов российских солдат, к которым Россия не проявила интереса. В Харьковской области следователи фиксируют совершенные Россией военные преступления, а в Мариуполе продолжаются атаки на завод "Азовсталь" - последний бастион украинских защитников в городе. Обобщили фотографии прошедшего дня от ведущих мировых агентств.