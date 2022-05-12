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Фото ⟩ Поезд с трупами российских солдат и расследование военных преступлений. Свидетельства войны в Украине
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Идет 78-й день войны в Украине. Недалеко от Киева в вагон поезда было загружено около 230 трупов российских солдат, к которым Россия не проявила интереса. В Харьковской области следователи фиксируют совершенные Россией военные преступления, а в Мариуполе продолжаются атаки на завод "Азовсталь" - последний бастион украинских защитников в городе. Обобщили фотографии прошедшего дня от ведущих мировых агентств.
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