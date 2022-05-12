Идет 78-й день войны в Украине. Недалеко от Киева в вагон поезда было загружено около 230 трупов российских солдат, к которым Россия не проявила интереса. В Харьковской области следователи фиксируют совершенные Россией военные преступления, а в Мариуполе продолжаются атаки на завод "Азовсталь" - последний бастион украинских защитников в городе. Обобщили фотографии прошедшего дня от ведущих мировых агентств.

В Украине около 230 трупов российских солдат хранятся в поезде, оборудованном морозильниками. Тела были найдены в основном в округе Киева ФОТО: SERGEI SUPINSKY/AFP/Scanpix
В Украине около 230 трупов российских солдат хранятся в поезде, оборудованном морозильниками. Тела были найдены в основном в округе Киева ФОТО: SERGEI SUPINSKY/AFP/Scanpix
Мариуполь ФОТО: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS
Мариуполь ФОТО: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS
Харьков ФОТО: SERGEY KOZLOV / EPA
Следователи собирают доказательства в разрытой могиле в Степанках, недалеко от Харькова, где были похоронены мирные жители ФОТО: SERGEY BOBOK/AFP
Очередь за гуманитарной помощью в Харькове ФОТО: SERGEY KOZLOV/EPA
Мариуполь ФОТО: PAVEL KLIMOV/Reuters/Scanpix
Взрыв на заводе "Азовсталь", где в подземном бункере находятся последние украинские военные в Мариуполе ФОТО: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS
Похороны украинского солдата Василия Пекаря в селе Великоберезнянское, Закарпатская область ФОТО: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS
Кратер от ракеты у разрушенной школы в Новониколаевке на востоке Украины ФОТО: YASUYOSHI CHIBA/AFP

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