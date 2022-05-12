"Просто колонной ехали, как на парад". Как сотрудник штаба Навального попал на войну и отказался ее продолжать

24 апреля он услышал приказ - возвращаться на территорию Украины под Харьков.

Боков напомнил командиру о своем решении. Тот "был человечный" и сказал, мол, это выбор каждого. Электрик сложил оружие и на такси доехал до ближайшего города. С ним ушел еще один военный. Оттуда они на "бла-бла-каре" уехали домой.

Не исключено, что решимости Бокова помог его опыт работы в одном из предвыборных штабов Алексея Навального. Еще студентом он работал в своем регионе на президентской кампании опального теперь политика. Отвечал за уличную агитацию, кубы, волонтеров, листовки и сбор подписей. В запрещенном теперь в России Фонде борьбы с коррупцией его вспоминают как энергичного и умелого сотрудника.

Доехав до части - правозащитники настаивают на том, что надо возвращаться именно в воинскую часть, а не в свою квартиру или к родителям, - Боков с сослуживцем написали рапорт, что они "самовольно покинули полевой лагерь на границе с Украиной по причине того, что отказываются участвовать в спецоперации в связи с тем, что морально и психологически истощены и не могут продолжать".

Отказ от участия, прошение об увольнении - все документы приняли без скандалов, говорит Боков.

"Нас даже не отговаривали, потому что мы были не первыми. А еще командир, который принимал эти заявления, он боевой офицер и был там. Он не сидел в штабе. Вот кто сидит в штабе, ему легко говорить, чего вы такие трусы, оттуда приехали. А этот офицер все видел там сам. И он говорит - ну, страшно? А я говорю - конечно, страшно, только дебил не боится. Он говорит: "я согласен". И больше глупых вопросов не задавал, а только помогал".

Бокову оформили грубое дисциплинарное нарушение: "Мы самовольно покинули лагерь и просим нас уволить. А наказание за самовольное покидание лагеря и есть увольнение".

Знакомые из военных прокуроров сказали Бокову: "Нам не поступают сигналы, чтобы мы вас сажали, а юридически вас сажать тем более не за что".

Разочаровывающий ответ от военной прокуратуры получали командиры и в других регионах. Например, в распоряжении Би-би-си есть документы за подписью военного прокурора гарнизона одной из северных областей России. В них идет речь о контрактнике, который отказался выполнять приказ командира "о формировании сводного подразделения для убытия к месту специальной военной операции".

Прокурор пишет, что требование командира о возбуждении уголовного дела "преждевременно", а причиненный вред интересам службы - не оценен.

"Пушечного мяса у минобороны хватает"

Табалов, Кривенко и другие правозащитники говорят о десятках обращений от контрактников, не желающих возвращаться на войну с Украиной. Упоминают Ленинградскую, Самарскую, Ростовскую, Псковскую, Челябинскую области, Кавказ, Дальний Восток.

"Всего это около 10-15% от общего числа отказников. Но там специфика в том, что звонит нам один, а говорит, что вместе с ним собираются отказываться где шесть-семь человек, а где - 200-300 человек".

Юристы вспоминают отказы возвращаться на войну 12 омоновцев из Краснодара, 80 российских срочников и контрактников из числа морпехов с Дальнего Востока, около 300 человек из Южной Осетии, 11 омоновцев из Хакасии, 60 военных из Пскова.

По словам юристов, сотрудники ФСБ обычно отпускают молодежь после подписки о неразглашении. "Судя по всему, у минобороны нет желания связываться с этими отказниками и как-то их наказывать. Конечно, они создают проблему, но она не фатальная. Пушечного мяса у минобороны хватает, мне каждый день пишут люди с вопросами, как попасть на войну. Вот буквально вчера писали снова: в какой военкомат надо пойти записаться, чтобы пойти бить фашистов? Я говорю, в психушку вам надо пойти".

Когда Боков давал интервью Би-би-си, он был дома уже неделю. Но скоро он вернется в военную часть. Надо погасить военную обязанность перед государством - теперь в качестве срочника, раз от контракта он отказался. Ему осталось отслужить три месяца.

Могут ли его снова отправить на войну, Боков не знает.

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