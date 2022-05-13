Кристина Карапетян - настолько сексуальная волейболистка, что ей предлагали сняться в порно

Кристина Карапетян родилась в 1992 году в России. В волейбол она пришла в 12-летнем возрасте и уже через два года была заявлена за читинскую команду "Забайкалка". Заметных успехов с этим клубом девушке достичь не удалось, хотя она и привлекалась в молодёжную сборную.

В 2013 году Кристина перешла в "Енисей", с которым добилась побед в различных региональных соревнованиях. После этого пришло время для серьёзных перемен в жизни волейболистки - она сменила не только клуб ("Иртыш-Казхром"), но и чемпионат, уехав в Казахстан.

В чемпионате Казахстана Кристина завоевала два вице-чемпионских титула (второй - с "Жетысу") и Кубок страны (2016). В 25-летнем возрасте она получила гражданство Казахстана, чтобы выступать за сборную этой страны. После натурализации Карапетян в 2018 году сыграла за сборную Казахстана в Азиатских играх и на чемпионате мира в Японии.

В 28 лет спортсменка объявила о завершении карьеры. "Прощай, волейБОЛЬ. На прошлой неделе сделала повторный снимок МРТ. Описание похоже на колено старика-фронтовика", - написала она в соцсети.

Карапетян неоднократно признавалась самой сексуальной волейболисткой Казахстана, а в 2020 году получила предложение сняться в порно за три миллиона тенге (6,5 тысячи евро). Об этом девушка рассказала в своих соцсетях, отметив, что ситуация её повеселила, но сниматься в фильмах для взрослых она не собирается.

У Кристины очень откровенный Instagram, на который подписаны свыше 47 тысяч пользователей. Да, порнографии там не увидеть, но пикантные фотографии и видео можно найти на любой вкус.