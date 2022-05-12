Сенатор: Россия хочет вывезти из Латвии памятник в Пардаугаве

"Если нам дадут это сделать, надо вывозить. Но я боюсь, что они не позволят. Будем работать по линии МИД", - цитирует сенатора ТАСС.

Напомним, ранее законопроект о приостановке действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках поддержал латвийский Сейм. Это дает Латвии юридическую возможность демонтировать памятник в парке Победы, о чем в последние недели и дни идет множество разговоров.

Контекст

9 мая у памятника советским воинам в парке Победы традиционно собралось много людей, которые возлагали цветы. Это, как обычно, вызвало недоумение патриотически настроенных жителей, которые считают, что празднуемый 9 мая в России День Победы означал оккупацию Латвии.

На следующее утро в интернете появилось видео, как трактор сгребает цветы, возложенные к памятнику накануне. Люди восприняли это как оскорбление и во вторник вновь отправились к памятнику с цветами.

Во вторник вечером в парке собралось около 500 человек. Хотя большинство из них соблюдали порядок, некоторые вели себя громко, пели и выкрикивали лозунги, прославляющие Россию и советскую армию.

Сбор пожертвований на демонтаж памятника

На портале Ziedot.lv начат сбор средств для сноса памятника в Пардаугаве, и к 12:50 четверга на эти цели уже было пожертвовано 101 263 евро, сообщает LETA. Жителей призывают жертвовать на снос "памятника оккупации". Обещают, что пожертвования будут использованы для вывоза строительного мусора.

По наблюдениям портала TVNET, жертвующие проявляют креатив - они указывают, что пожертвования сделали президент России Владимир Путин, тактические дроны E.M. Bayrahtar, "Азов", лидер Чечни Рамзан Кадыров и другие.

На портале отмечается, что латвийский народ десятилетиями подвергался угнетению. Во время, когда предпринимаются попытки посягнуть на право народа на самоопределение, ценности имеют наибольшее значение. Пережитое предками в тяжелые годы оккупации и возвращенная родителями независимость не забыты, они чувствуются и уважаются, написано в заявке.

На портале указано, что патрон инициативы - "Клуб декларации 4 мая", выступающий за снос "штаба оккупации".