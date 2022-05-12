Украина сегодня: видео убийств солдатами РФ, новая фаза войны, история отказавшегося воевать

Би-би-си удалось поговорить с одним из контрактников российской армии, который отказался продолжать воевать в Украине. Его имя изменено из соображений безопасности, в распоряжении редакции есть настоящие данные военного и документы, подтверждающие его биографию.

Несмотря на громкие прогнозы, сулящие 9 мая бурное развитие событий вокруг войны в Украине, все прошло на удивление тихо. А тем временем президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, призванный упростить процедуру поставок вооружений в Украину. Как дальше будут развиваться события в многострадальной стране и когда наступит долгожданный мир?

В Украине двое безоружных мирных жителей были убиты российскими военнослужащими. Свидетельство этого удалось получить ВВС. Гибель 65-летнего охранника Леонида Пляца была зафиксирована камерами наружного наблюдения. Как видно на видео, группа российских военнослужащих подходит к воротам и беседует с вышедшим к ним Леонидом и руководителем предприятия. После этого двое солдат возвращаются и хладнокровно расстреливают мужчин в спину. Затем военные заходят на предприятие, где занимаются мародерством.

С начала войны почти 900 тысяч украинских беженцев въехали в Россию. При этом тем, кто находится под российскими обстрелами, зачастую просто невозможно попасть на территорию, подконтрольную Украине. Их вывозят в Россию через самопровозглашенную ДНР или Крым, а также подвергают долгой процедуре так называемой фильтрации. В таких "фильтрационных лагерях" украинцы проводят по несколько дней. "Медуза" поговорила с теми, кто прошел через "фильтрацию", и рассказывает, как устроена эта система.

Война, которую Россия развязала против Украины, переходит в фазу затяжных позиционных боев после того, как российским военным не удалось захватить Киев и установить контроль над всей страной. На первом этапе войны первоочередной целью России был захват столицы максимум за две недели, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Чего же ждать теперь?

Запад отреагировал на российское нападение на Украину санкциями беспрецедентных масштабов и жесткости. Если судить по стандартам пропорциональности, реакция США, Евросоюза и их союзников выглядит надлежащей. Серьезная международная агрессия требует серьезного ответа. Но если судить по стандартам последовательности, эффективности и справедливости, далеко не очевидно, что Запад выбрал правильную стратегию. Возможно, правительствам нужно пересмотреть схему санкционного режима.