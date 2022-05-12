Сб, 14.05.2022
Так страшно мне не было никогда о "фильтрационных лагерях" для украинцев
о "фильтрационных лагерях" для украинцев

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В Риге появились нецензурные плакаты с посланием "латышскому трактору"

ФОТО: Valsts drošības dienests

Служба государственной безопасности (СГБ) приступила к оценке информации о случаях распространения в микрорайонах Риги плакатов с лозунгами, оскорбляющими латышей.

На плакатах на русском языке написано: "Позор властям Латвии. 13.05.2022 митинг. Ратушная площадь. 15:00", а ниже - измененное ставшее знаменитым обращение защитников острова Змеиный в Украине в адрес российского военного корабля, однако вместо него упоминается "латышский трактор" (вероятно, имеется в виду трактор, убравший цветы от памятника в парке Победы в Пардаугаве).

"СГБ проинформировано о распространении указанных плакатов как в районах Риги, так и в социальных сетях. В настоящее время служба оценивает информацию, поэтому воздерживается от дальнейших комментариев", - проинформировали в СГБ.

Как сообщалось, Русский союз Латвии (ЛКС) запланировал на пятницу , 13 мая, митинг на Ратушной площади в Риге, однако городская дума его не согласовала, поэтому ЛКС призвал людей не посещать его.

Ранее на своей странице в Facebook организация осудила вывоз цветов из парка Победы утром 10 мая.

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