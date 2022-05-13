Сенатор США Рэнд Пол заблокировал выделение 40 млрд долларов Украине

Этот пакет, включающий военное, гуманитарное и экономическое финансирование, во вторник был принят в нижней палате Конгресса 368 голосами "за" при 57 "против". Против него голосовали только республиканские конгрессмены.

Для выделения денег закон должен быть одобрен в Сенате и подписан президентом. Сенаторы, большинство из которых одобряют документ, планировали согласовать его уже на этой неделе - ранее выделенные средства должны иссякнуть к 19 мая. Однако Пол потребовал добавить в текст назначение специального инспектора, который будет следить, как будут расходоваться 40 миллиардов.

"Это второй законопроект о расходах на Украину в течение двух месяцев. И этот счет в три раза больше, чем первый. Конгресс просто хочет продолжать тратить и тратить. Если Украине будет предоставлен такой дар, то общий объем нашей помощи этому государству приблизится к военному бюджету России; эти деньги не валяются у нас под ногами, нам придется занять их у Китая, чтобы затем направить в Украину", - заявил Пол.

Теперь голосование по документу отложено на несколько дней и состоится на следующей неделе. Пол не сможет в одиночку заблокировать его принятие. Однако если в текст удастся внести какие-то изменения, документ нужно будет вернуть в Конгресс для нового одобрения нижней палатой.