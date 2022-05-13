Видео ⟩ Украинское СМИ опубликовало видео, снятое российским солдатом, о жизни до и после войны

Шалаев родился в Мурманске, окончил Московское высшее командное училище и был командиром мотострелкового взвода воинской части 71718 с дислокацией в Чечне.

В первой части опубликованного видеоматериала показаны записи, которые Шалаев сделал за 10 месяцев до вторжения в Украину. На них видны семья военнослужащего, его спокойная жизнь и свободное времяпрепровождение вместе с семьей и друзьями.

ФОТО: Скриншот видео

ФОТО: Скриншот видео

ФОТО: Скриншот видео

В одном фрагменте, снятом в Чечне, видно, что местный житель жалуется на присутствие российской армии в регионе.

"У вас, русских, другая ментальность. Идите и накормите своих бабушек, потому что они умирают от голода.

Вы пришли сюда, вам платят вдвойне. (...) Мурманск - это ужасные трущобы, и вы приехали сюда. Оставьте нас в покое. Мы хотим жить отдельно", - говорит местный житель.

Во второй половине видеоматериала есть видеозаписи, сделанные в то время, когда Шалаев находится в Украине, где уже началась война.

ФОТО: Скриншот видео

ФОТО: Скриншот видео

На некоторых видео, датированных серединой марта, Шалаев называет конкретные населенные пункты, в которых он находился - села Петровское и Новомайорское в Донецкой области. На кадрах видны раненые российские солдаты, а сам Шалаев рассказывает о потерях войск.

"Мясо, одно только мясо. (...) Теперь мы не знаем, что делать - перегруппироваться или нет", - говорит солдат.

ФОТО: Скриншот видео

Последние видео сняты 2 и 3 апреля. На них видно, как украинские военные попадают в населенный пункт, где находился Шалаев. После этого он попал в плен, сообщает СМИ.

ВИДЕО: Жизнь российского солдата до и после войны в Украине