Сборная Латвии стартовала на чемпионате мира с поражения от США

Встреча закончилась победой американской команды со счётом 4:1 (3:0, 1:0, 0:1).

Первый период для подопечных Харийса Витолиньша выдался крайне неудачным, и уже к 12-й минуте Элвис Мерзликин трижды доставал шайбу из собственных ворот. Счёт на 8-й минуте открыл Райли Барбер, который нанёс дальний бросок и шайба после двух рикошетов оказалась в воротах сборной Латвии.

Три минуты спустя численное большинство американской сборной реализовал Сет Джонс, для которого этот турнир стал пятым в карьере. Ещё три минуты спустя хоккеисты США в меньшинстве убежали в контратаку, которую успешно завершил Томас Бордело. В этой ситуации гораздо лучше мог сыграть голкипер Элвис Мерзликин, который не очень удачно выбрал позицию.

Не успел начаться второй период, как американцы вновь огорчили болельщиков сборной Латвии. Первый же бросок по нашим воротам сразу привёл к голу - Сэм Лафферти отличным броском в верхний угол застал врасплох Мерзликина.

В оставшееся время игра немного успокоилась и американцы играли в своё удовольствие, иногда предпочитая красивые розыгрыши вместо эффективных. Сборная Латвии также имела несколько неплохих моментов, но каждый раз на пути шайбы вставал голкипер американцев Штраусс Манн.

В начале третьего периода сборной Латвии всё-таки удалось "размочить" счёт и забросить свою первую шайбу на турнире, которую в свой актив записал Андрис Джериньш. Карлис Чуксте решил проверить на бдительность вратаря США, шайба отскочила к Джериньшу, и тот уверенно отправил её в ворота.

В оставшееся время преимущество американцев уже не так бросалось в глаза, но и у латвийских хоккеистов не очень получалось по-настоящему создать угрозу воротам Штраусса Манна.

В субботу, 14 мая, сборную Латвии ждёт не менее грозный соперник - команда Финляндии. Начало игры в 20:20 по латвийскому времени.

Галерея: Матч сборных Латвии и США на чемпионате мира по хоккею