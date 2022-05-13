Сборная Латвии стартовала на чемпионате мира с поражения от США
Сборная Латвии потерпела поражение от команды США в первом матче на чемпионате мира по хоккею, который сегодня стартовал в Финляндии.
Сборная Латвии потерпела поражение от команды США в первом матче на чемпионате мира по хоккею, который сегодня стартовал в Финляндии.
Первый период для подопечных Харийса Витолиньша выдался крайне неудачным, и уже к 12-й минуте Элвис Мерзликин трижды доставал шайбу из собственных ворот. Счёт на 8-й минуте открыл Райли Барбер, который нанёс дальний бросок и шайба после двух рикошетов оказалась в воротах сборной Латвии.
Someone get @andrewpeeke20 a pool cue 🎱 pic.twitter.com/K68CTC4lC9— USA Hockey (@usahockey) May 13, 2022
Три минуты спустя численное большинство американской сборной реализовал Сет Джонс, для которого этот турнир стал пятым в карьере. Ещё три минуты спустя хоккеисты США в меньшинстве убежали в контратаку, которую успешно завершил Томас Бордело. В этой ситуации гораздо лучше мог сыграть голкипер Элвис Мерзликин, который не очень удачно выбрал позицию.
Bords on the board. #MensWorlds pic.twitter.com/ZBXHrLRVP7— USA Hockey (@usahockey) May 13, 2022
Не успел начаться второй период, как американцы вновь огорчили болельщиков сборной Латвии. Первый же бросок по нашим воротам сразу привёл к голу - Сэм Лафферти отличным броском в верхний угол застал врасплох Мерзликина.
🎯 @SamLafferty18 out here pickin' corners!#MensWorlds 🇺🇸 pic.twitter.com/GMbr7wyOyM— USA Hockey (@usahockey) May 13, 2022
В оставшееся время игра немного успокоилась и американцы играли в своё удовольствие, иногда предпочитая красивые розыгрыши вместо эффективных. Сборная Латвии также имела несколько неплохих моментов, но каждый раз на пути шайбы вставал голкипер американцев Штраусс Манн.
В начале третьего периода сборной Латвии всё-таки удалось "размочить" счёт и забросить свою первую шайбу на турнире, которую в свой актив записал Андрис Джериньш. Карлис Чуксте решил проверить на бдительность вратаря США, шайба отскочила к Джериньшу, и тот уверенно отправил её в ворота.
Pirmie 🇱🇻 pic.twitter.com/Gv3ocf5kEX— Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) May 13, 2022
В оставшееся время преимущество американцев уже не так бросалось в глаза, но и у латвийских хоккеистов не очень получалось по-настоящему создать угрозу воротам Штраусса Манна.
В субботу, 14 мая, сборную Латвии ждёт не менее грозный соперник - команда Финляндии. Начало игры в 20:20 по латвийскому времени.
Галерея: Матч сборных Латвии и США на чемпионате мира по хоккею
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