Украинские солдаты уничтожили понтонный мост, построенный российской армией, чтобы пройти на контролируемые Украиной территории на востоке страны. В то же время родственники защитников Мариуполя, находящихся в комплексе "Азовсталь", протестовали у Министерства иностранных дел Украины в Киеве, требуя осуществить операцию по спасению. Мы собрали фотографии ведущих новостных агентств, сделанные в четверг, 12 мая.

Согласно прозвучавшим новостям, украинские солдаты уничтожили понтонный мост, который российские войска пытались построить через реку Северский Донец, чтобы втиснуться на контролируемые Украиной территории на востоке страны. Россия потеряла много солдат и единиц техники ФОТО: UKRAINIAN AIRBORNE FORCES COMMAND/REUTERS/SCANPIX
Мариуполь ФОТО: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS
Мариуполь ФОТО: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS
Бомбоубежище в метро в Харькове ФОТО: Mstyslav Chernov/AP
В Киеве у Министерства иностранных дел Украины состоялся протест с требованием спасательной операции в Мариуполе. На заводе "Азовсталь" находятся последние украинские солдаты, которые защищают Мариуполь, и в протесте участвовали их родственники ФОТО: CARLOS BARRIA/REUTERS
Центр Киева ФОТО: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS
Супруги Людмила и Владимир Груничевы у своего дома в Комишувахе, в Запорожской области, который ранее был обстрелян ФОТО: Gleb Garanich/Reuters/Scanpix
Женщина с детьми на Киевской железнодорожной станции по возвращении домой из Польши. На станции их встретил родственник - он помогает нести сумки ФОТО: SERGEI SUPINSKY/AFP/Scanpix
Киев ФОТО: ROMAN PILIPEY/EPA
Киев ФОТО: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS
Харьков ФОТО: SERGEY KOZLOV/EPA
Мариуполь ФОТО: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS
Украинская армия объявила, что на острове Змеиный расстрелян корабль снабжения российских войск "Всеволод Бобров", который прибыл в Черное море с Северного флота России и пытался доставить на остров Змеиный зенитную артиллерию. Кораблю нанесены серьезные повреждения ФОТО: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS

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