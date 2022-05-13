Украинские солдаты уничтожили понтонный мост, построенный российской армией, чтобы пройти на контролируемые Украиной территории на востоке страны. В то же время родственники защитников Мариуполя, находящихся в комплексе "Азовсталь", протестовали у Министерства иностранных дел Украины в Киеве, требуя осуществить операцию по спасению. Мы собрали фотографии ведущих новостных агентств, сделанные в четверг, 12 мая.