Рижская дума проголосовала за снос памятника в Пардаугаве

Рижская дума проголосовала за снос памятника в ПардаугавеДополнено
Рижская дума на внеочередном заседании в пятницу, 13 мая, приняла решение о демонтаже памятника советским воинам в парке Победы.
Рижская дума на внеочередном заседании в пятницу, 13 мая, приняла решение о демонтаже памятника советским воинам в парке Победы.
Видео: Заседание Рижской думы
Депутаты поручили Рижскому агентству памятников принять необходимые меры "по обеспечению демонтажа объекта "Памятник воинам советской армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков".
Депутаты также поручили департаменту городского развития Рижской думы, департаменту имущества Рижской думы и муниципальной полиции оказать необходимую поддержку Рижскому агентству памятников при выполнении решения.
Как указало руководство Рижской думы, для того, чтобы значительно ускорить демонтаж памятника, в специальном законе следует предусмотреть, что на закупку распространяется положение закона о государственных закупках, согласно которому обжалование решения комиссии не приостанавливает действие процедуры закупки. Согласование работ по сносу памятника может быть ускорено без приостановки плана работ в случае, если он будет оспорен.
Этого можно добиться путем признания памятника объектом национальных интересов или определения в законе нормы о том, что оспаривание плана демонтажа не приостанавливает его действия. С помощью специального закона можно сократить срок рассмотрения плана, подчеркивает руководство думы.
Как сообщалось, Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону, устраняющие юридические препятствия для сноса памятника советским воинам в парке Победы в Риге.
Строительство памятника и реконструкция парка Победы проходили с 1979 по 1985 год.
О затратах на снос памятника
Точная сумма расходов на снос памятника в Пардаугаве пока не определена, но это будет недешево, признал председатель Рижской думы Мартиньш Стакис на внеочередном заседании Рижской думы в ответ на вопрос депутата Мирослава Митрофанова (Русский союз Латвии).
Мэр Риги отметил, что в связи с планируемым сносом памятника в парке Победы Рижскому агентству памятников и другим причастным учреждениям планируется поручить выяснение вопроса о затратах на снос, сроках и порядке.
Уже сообщалось, что на снос памятника в Пардаугаве к утру пятницы 13 700 человек пожертвовали более 200 000 евро.
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