ФОТО ⟩ Тренировка сборной Латвии по хоккею в Nokia Arena в Тампере

В ходе подготовки к чемпионату мира подопечные Харийса Витолиньша провели шесть игр - в гостях дважды уступили Швейцарии (2:5 и 1:3), дважды на выезде сыграли с Францией (1:2 и 3:2) и дважды дома обыграли Казахстан (5:0, 5:1).

На чемпионате мира сборная Латвии в группе "В" скрестит клюшки с Финляндией, США, Чехией, Швецией, Норвегией и Великобританией. В свою очередь, в группе "А" выступят Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция.

Свой первый матч на турнире сборная Латвии проведёт 13 мая против команды США. Игра начнётся в 16:20 по латвийскому времени.

Чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая.