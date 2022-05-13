Выявлено 229 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастную группу от 80 до 89 лет.

Из них один человек не был вакцинирован или не прошел курс вакцинации, второй был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 194,7 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 2805 лабораторных тестов на Covid-19, из них 8,2% оказались положительными. Из выявленных зараженных 105 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 124 были вакцинированы.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 825 699 жителей Латвии, скончались 5798 человек.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах в четверг сократилось с 202 до 195 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, выписаны 23 человека.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 56 пациентов, из них у 50 среднетяжелое течение заболевания, состояние шести человек - тяжелое