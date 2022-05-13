Евросоюз выделит еще 500 млн евро на поставку вооружения Украине

"В настоящее время очень важно продолжать оказывать давление на Владимира Путина, поставляя Украине больше оружия, усилив санкции. В этом кризисе единство G7 стало важным для защиты свободы и демократии, и мы продолжим работать вместе, чтобы именно это и сделать", - подчеркнула она.