Евросоюз выделит еще 500 млн евро на поставку вооружения Украине
Евросоюз планирует предоставить Украине еще 500 млн евро на дополнительную военную помощь, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Евросоюз планирует предоставить Украине еще 500 млн евро на дополнительную военную помощь, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Таким образом, общая финансовая поддержка Украине со стороны ЕС достигнет двух миллиардов евро.
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс также призвала поставить больше вооружения Украине.
"В настоящее время очень важно продолжать оказывать давление на Владимира Путина, поставляя Украине больше оружия, усилив санкции. В этом кризисе единство G7 стало важным для защиты свободы и демократии, и мы продолжим работать вместе, чтобы именно это и сделать", - подчеркнула она.
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