На снос памятника в Пардаугаве уже пожертвовано более 200 000 евро

Сбор пожертвований на снос памятника в парке Победы на портале Ziedot.lv начался в среду вечером.

Как сообщалось, на портал Ziedot.lv второй день подряд совершаются кибератаки, но сейчас платформа возобновила работу, и люди продолжают делать пожертвования.

В пятницу, 13 мая, Рижская дума примет решение о сносе памятника советским воинам в парке Победы.

Уже сообщалось, что Сейм в четверг в окончательном чтении принял направленные комиссией по иностранным делам поправки к закону, которыми отменяются юридические препятствия для сноса памятника в парке Победы.

Вопрос о сносе памятника особенно актуализировался после начатой Россией войны против Украины.