На снос памятника в Пардаугаве уже пожертвовано более 200 000 евро
На снос памятника в Пардаугаве к утру пятницы 13 700 человек пожертвовали более 200 000 евро.
На снос памятника в Пардаугаве к утру пятницы 13 700 человек пожертвовали более 200 000 евро.
Сбор пожертвований на снос памятника в парке Победы на портале Ziedot.lv начался в среду вечером.
Как сообщалось, на портал Ziedot.lv второй день подряд совершаются кибератаки, но сейчас платформа возобновила работу, и люди продолжают делать пожертвования.
В пятницу, 13 мая, Рижская дума примет решение о сносе памятника советским воинам в парке Победы.
Уже сообщалось, что Сейм в четверг в окончательном чтении принял направленные комиссией по иностранным делам поправки к закону, которыми отменяются юридические препятствия для сноса памятника в парке Победы.
Вопрос о сносе памятника особенно актуализировался после начатой Россией войны против Украины.
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