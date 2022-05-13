Установлена личность одного из российских солдат, попавших на видео с убийством двоих мужчин под Киевом

12 мая о его идентификации сообщило украинское издание "Фокус" со ссылкой на публикации в соцсетях. 13 мая "Важные истории" также сообщили, что один из запечатленных на видео - Дмитрий Лапшаков.

Утверждается, что Лапшаков и еще двое солдат попали на запись с камеры видеонаблюдения в офисе магазина под Киевом. Можно предположить, что в убийстве мирных жителей он непосредственно не участвовал. На видео он одет в военную форму и имеет повязку на правой руке, в то время как один из двух стрелявших был одет в черное, а у другого, одетого в форму, была повязка на ноге, пишет "Медуза".