Установлена личность одного из российских солдат, попавших на видео с убийством двоих мужчин под Киевом

12 мая о его идентификации сообщило украинское издание "Фокус" со ссылкой на публикации в соцсетях. 13 мая "Важные истории" также сообщили, что один из запечатленных на видео - Дмитрий Лапшаков.
Согласно информации из его соцсетей, он родился в селе Нижний Цасучей Забайкальского края, а живет в поселке в составе Читы Песчанка, где, возможно, расположена его воинская часть.
Утверждается, что Лапшаков и еще двое солдат попали на запись с камеры видеонаблюдения в офисе магазина под Киевом. Можно предположить, что в убийстве мирных жителей он непосредственно не участвовал. На видео он одет в военную форму и имеет повязку на правой руке, в то время как один из двух стрелявших был одет в черное, а у другого, одетого в форму, была повязка на ноге, пишет "Медуза".
Уже сообщалось, что в Украине двое безоружных мирных жителей были убиты российскими военнослужащими. Свидетельство этого удалось получить ВВС.
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