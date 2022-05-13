Муйжниеце: через три года все дети в Латвии будут учиться только на латышском языке

Министр считает, что переходный период необходим, но если такой переход ввести со следующего учебного года, то возникнут риски возбуждения дел в Конституционном суде, что в любом случае затянет процесс.

По словам Муйжниеце, в переходный период необходимо разговаривать не только со школами, но и посольствами, так как есть несколько стран, с которыми у Латвии имеются межправительственные соглашения. Также потребуется время для подготовки родителей учащихся из числа национальных меньшинств.

Муйжниеце отметила в интервью, что первое условие для успешного перехода на латышский язык - разговоры, разъяснения, организация дополнительных языковых курсов для педагогов и приобретение учебных пособий для школ, реализующих программы на языках меньшинств.

Министр считает, что переход на обучение только на латышском языке в течение ближайших трех лет является вполне своевременным.

"Я хотела бы уже завтра начать с чистого листа, но для меня как для министра важно обеспечить, чтобы решения, которые мы принимаем, были долгосрочными", - сказал она.

До 24 мая министерства должны утвердить поправки к нормативным актам, которые позволят осуществить переход на обучение только на государственном языке.

Согласно предложениям Министерства образования и науки, сначала на латышский язык должны перейти ученики 1-х, 4-х и 7-х классов, затем ученики 2-х, 5-х и 8-х классов, а в 2025/2026 учебном году уже все дети в стране должны будут учиться на государственном языке.

Как сообщалось, Национальное объединение (НО) подало поправки к закону об образовании, которые предусматривают обеспечение основного образования только на государственном языке. Партия поясняет, что переход на латышское образование происходит с 2004 года, когда была внедрена модель билингвального образования и увеличена доля латышского языка на всех уровнях образования. С 2018 года происходит постепенный переход к обучению в основном на латышском языке, а в 2021/2022 учебном году этот процесс подходит к концу - в настоящее время от 50% до 80% обучения в основных школах меньшинств ведется на государственном языке.

В средних школах обучение ведется только на государственном языке при сохранении возможности для учащихся изучать языки меньшинств, литературу и предметы, связанные с культурой и историей, на родном языке, отмечает НО.

Партия призывает сделать следующий шаг и обеспечить, чтобы учебная программа осваивалась только на государственном языке и на этапе основного образования. НО призывает правительство к 1 июля разработать план перехода на латышский язык обучения. По мнению партии, ранее изменения облегчали процесс интеграции, "работая как объединяющий элемент и обеспечивая равные возможности для каждого ребенка в Латвии".