Муйжниеце: через три года все дети в Латвии будут учиться только на латышском языке
С 2025/2026 учебного года все дети в Латвии будут учиться только на латышском языке, подчеркнула в эфире TV24 министр образования и науки Анита Муйжниеце.
С 2025/2026 учебного года все дети в Латвии будут учиться только на латышском языке, подчеркнула в эфире TV24 министр образования и науки Анита Муйжниеце.
Министр считает, что переходный период необходим, но если такой переход ввести со следующего учебного года, то возникнут риски возбуждения дел в Конституционном суде, что в любом случае затянет процесс.
По словам Муйжниеце, в переходный период необходимо разговаривать не только со школами, но и посольствами, так как есть несколько стран, с которыми у Латвии имеются межправительственные соглашения. Также потребуется время для подготовки родителей учащихся из числа национальных меньшинств.
Муйжниеце отметила в интервью, что первое условие для успешного перехода на латышский язык - разговоры, разъяснения, организация дополнительных языковых курсов для педагогов и приобретение учебных пособий для школ, реализующих программы на языках меньшинств.
Министр считает, что переход на обучение только на латышском языке в течение ближайших трех лет является вполне своевременным.
До 24 мая министерства должны утвердить поправки к нормативным актам, которые позволят осуществить переход на обучение только на государственном языке.
Согласно предложениям Министерства образования и науки, сначала на латышский язык должны перейти ученики 1-х, 4-х и 7-х классов, затем ученики 2-х, 5-х и 8-х классов, а в 2025/2026 учебном году уже все дети в стране должны будут учиться на государственном языке.
Как сообщалось, Национальное объединение (НО) подало поправки к закону об образовании, которые предусматривают обеспечение основного образования только на государственном языке. Партия поясняет, что переход на латышское образование происходит с 2004 года, когда была внедрена модель билингвального образования и увеличена доля латышского языка на всех уровнях образования. С 2018 года происходит постепенный переход к обучению в основном на латышском языке, а в 2021/2022 учебном году этот процесс подходит к концу - в настоящее время от 50% до 80% обучения в основных школах меньшинств ведется на государственном языке.
В средних школах обучение ведется только на государственном языке при сохранении возможности для учащихся изучать языки меньшинств, литературу и предметы, связанные с культурой и историей, на родном языке, отмечает НО.
Партия призывает сделать следующий шаг и обеспечить, чтобы учебная программа осваивалась только на государственном языке и на этапе основного образования. НО призывает правительство к 1 июля разработать план перехода на латышский язык обучения. По мнению партии, ранее изменения облегчали процесс интеграции, "работая как объединяющий элемент и обеспечивая равные возможности для каждого ребенка в Латвии".
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