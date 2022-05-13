Главное за 13 мая ⟩ Решение о сносе памятника, митинг в Риге и поражение сборной Латвии

Новости Латвии

Рижская дума на внеочередном заседании в пятницу, 13 мая, приняла решение о демонтаже памятника советским воинам в парке Победы.

Сегодня, 13 мая, на Ратушной площади в Риге прошел несанкционированный митинг. По примерным подсчетам, на 15:20 около площади собралось примерно 150 человек. Многие с флагами Латвии и Украины. Потенциальные участники митинга и его противники разбились на небольшие группы и обсуждали актуальные темы друг с другом. На площади дежурил спецбатальон полиции. На месте событий была задержана лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок. Также были задержаны еще шесть человек, один из них - за использование георгиевской ленточки, остальные - за несанкционированный пикет.

Позже стало известно, что Татьяну Жданок отпустили из полицейского участка. Против нее возбуждено дело об административном правонарушении за несанкционированный пикет.

В четверг, 13 мая, суд заключил под стражу молодого человека, подозреваемого в действиях, направленных на публичное прославление и оправдание российских военных преступлений. Он был виден на зафиксированных 10 мая видео и фотографиях у советского памятника в Пардаугаве с российским флагом на плечах.

В Даугавпилсе водитель грузовика узнал, что действительно означает плохой день, когда экскаватор, который он перевозил, "зацепил" мост. Удар был сильным, поэтому было не только выдвинуто перекрытие моста, но и отломан ковш экскаватора. Даже элементы гидравлики не смогли удержать его на месте.

12 мая Сейм поддержал поправки к закону, который отменяет юридические препятствия для сноса советского памятника в Пардаугаве, в парке Победы. Такое решение вызвало возмущение у российских должностных лиц, сообщают общественные СМИ Латвии.

В четверг, 12 мая, на разных сайтах в России распространялся призыв к проведению кибератак на Латвию, которые и начались, в интервью TV3 рассказала парламентский секретарь Министерства обороны Байба Бледниеце.

Сборная Латвии потерпела поражение от команды США в первом матче на чемпионате мира по хоккею, который сегодня стартовал в Финляндии.

Главное в Украине

Украинские солдаты уничтожили понтонный мост, построенный российской армией, чтобы пройти на контролируемые Украиной территории на востоке страны. В то же время родственники защитников Мариуполя, находящихся в комплексе "Азовсталь", протестовали у Министерства иностранных дел Украины в Киеве, требуя осуществить операцию по спасению. Мы собрали фотографии ведущих новостных агентств, сделанные в четверг, 12 мая.

В результате удара Вооруженных сил Украины в Черном море недалеко от принадлежащего Украине острова Змеиный нанесены повреждения судну снабжения российской армии "Всеволод Бобров" и оно загорелось, в четверг сообщил представитель администрации Одесской области Сергей Братчук.

Сенатор США от республиканской партии Рэнд Пол в четверг, 12 мая, в Сенате заблокировал быстрое принятие законопроекта, предусматривающего предоставление пакета помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.

"Украинская правда" 11 мая опубликовала объемное видео о солдате российской армии по имени Юрий Шалаев, который отправился на войну в Украину. Видеоматериалы взяты с его телефона и показывают жизнь российского солдата до и после вторжения в Украину.

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В Беларуси экс-редактор Nexta Роман Протасевич женился на новой подруге, в то время как его бывшая девушка, россиянка Софья Сапега, приговорена к шести годам тюрьмы. В России же блогер Юрий Хованский бросил девушку, которая ждала его из тюрьмы. Рассказываем, что на этой неделе обсуждал русскоязычный сегмент Twitter.

12 мая в концертном зале Palladium прошел концерт украинского исполнителя Ивана Дорна, который несколько раз был перенесен из-за пандемии. Рига ждала артиста четыре года и дождалась! Правда, контекст концерта был не самый веселый. Конечно, он не мог не коснуться темы войны в Украине. Публика выразила Ивану всю свою любовь, а он ответил взаимностью.