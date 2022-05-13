Франция отыгралась с 0:2, но всё равно проиграла Словакии

Встреча закончилась победой словацкой команды со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

Словаки вышли вперёд на 11-й минуте после гола Павола Регенды. В начале второго периода Томаш Татар оказался первым на добивании после броска Юрая Слафковски и удвоил преимущество словацкой команды.

Затем французские хоккеисты оживились - на 27-й минуте Антони Реш с передачи Луи Будона отыграл одну шайбу, а на 33-й минуте Жорданн Перре сравнял счёт. В конце второго периода Самуэль Такач вновь вывел вперёд сборную Словакии, а точку в матче за 8 секунд до финальной сиерны поставил Регенда, оформивший дубль.

Видео: Лучшие моменты матча Словакия - Франция

В следующем матче Словакия 14 мая сыграет с Германией, а Франция 16 мая встретится с Казахстаном.

Чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая.