Глава МИД добавил в список нежелательных для Латвии лиц еще 102 граждан России

Из публикации, сделанной министром в Twitter, следует, что этим российским гражданам въезд в Латвию запрещен на неопределенный срок.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), Латвия продолжает ограничивать въезд в Латвию лиц, поддерживающих кремлевский режим, и будет делать это последовательно.

В списке фигурируют в основном российские деятели культуры, активно поддерживающие решение президента России о вторжении в Украину.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что Латвия самым решительным образом осуждает неспровоцированную и ничем не оправданную войну России в Украине, где украинские мирные жители и солдаты ежедневно гибнут в результате жестоких действий российских вооруженных сил. Поддержка зверств, совершенных кремлевским режимом, означает коллективную ответственность за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию не допускается.

В списке нежелательных лиц фигурируют: Николай Бурляев, Николай Лебедев, Василий Ливанов, Владимир Гостюхин, Александр Панкратов-Черный, Николай Лазарев, Ольга Зиновьева, Борис Щербаков, Виктор Раков, Александр Пашутин, Борис Галкин, Игорь Петренко, Татьяна Петрова, Анна Тихонова, Юрий Кочетков, Михаил Полетаев, Аристарх Ливанов, Юрий Кара, Аркадий Аверин, Сергей Варчук, Александр Шаганов, Константин Бубнов и еще несколько десятков лиц.