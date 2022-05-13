Министры обороны США и России созвонились впервые с начала войны
Министр обороны США Ллойд Остин провел 13 мая телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, пишет "Медуза".
Министр обороны США Ллойд Остин провел 13 мая телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, пишет "Медуза".
Это был первый разговор министров обороны США и России с 18 февраля.
"Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи", - сказано в заявлении Министерства обороны США по итогам переговоров.
"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине", - заявили в министерстве.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!