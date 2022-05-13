Сб, 14.05.2022
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Арманд Рукс о действиях полиции 10 мая

Министры обороны США и России созвонились впервые с начала войны

ФОТО: EPA/Scanpix

Министр обороны США Ллойд Остин провел 13 мая телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, пишет "Медуза". 

Это был первый разговор министров обороны США и России с 18 февраля.

"Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи", - сказано в заявлении Министерства обороны США по итогам переговоров.

В сообщении Минобороны РФ в свою очередь отметили, что беседа состоялась "по инициативе американской стороны".

"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине", - заявили в министерстве.

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