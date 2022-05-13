Россия прекращает поставки электроэнергии в Финляндию

"Мы надеемся, что ситуация скоро разрешится и торговля электроэнергией с Россией возобновится", - говорится в сообщении RAO Nordic Oy.

Представители финской компании Fingrid отметили, что остановка поставок не приведет к перебоям у пользователей, так как из России поступало лишь 10% от общего объема потребления.

Недостаток электроэнергии можно будет компенсировать за счет собственных мощностей и увеличения импорта из Швеции, добавили в Fingrid.