Сб, 14.05.2022
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Россия прекращает поставки электроэнергии в Финляндию

Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Дочернее предприятие российской компании "Интер РАО" - RAO Nordic Oy с 14 мая приостанавливает поставки электричества в Финляндию из-за неуплаты за поставленную электроэнергию, пишет "Медуза".

"Мы надеемся, что ситуация скоро разрешится и торговля электроэнергией с Россией возобновится", - говорится в сообщении RAO Nordic Oy.

Представители финской компании Fingrid отметили, что остановка поставок не приведет к перебоям у пользователей, так как из России поступало лишь 10% от общего объема потребления.

Недостаток электроэнергии можно будет компенсировать за счет собственных мощностей и увеличения импорта из Швеции, добавили в Fingrid.

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