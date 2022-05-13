Канада и Финляндия начали чемпионат мира с уверенных побед

Канадцы в Хельсинки провели достаточно нервный матч против сборной Германии, но всё равно сумели довести дело до победы - 5:3 (2:0, 3:1, 0:2).

Счёт на 9-й минуте встречи открыл Коул Силлинджер, а на 18-й минуте Пьер-Люк Дюбуа удвоил преимущество канадской сборной. На 28-й минуте Марк Михаэлис отыграл один гол, но через четыре минуты Дюбуа оформил дубль. Ещё через две минуты Кент Джонсон забросил четвёртую шайбу в ворота немцев. Под конец периода Ноа Грегор довёл счёт до крупного.

В начале третьего периода Маттиас Плахта во второй раз поразил ворота Логана Томпсона, а на 53-й минуте Мориц Зайдер реализовал большинство и сократил отставание в счёте до двух шайб.

Видео: Лучшие моменты матча Канада - Германия

В следующем матче Германия 14 мая сыграет со Словакией, а Канада 15 мая встретится с Италией.

Ещё более уверенную победу одержала сборная Финляндии, которая в стартовом матче домашнего чемпионата мира разгромила Норвегию со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Голами в составе победителей отметились Харри Песонен, Тони Раяла, Ханнес Бьёрнинен, Йоэль Армиа и Йере Саллинен.

Видео: Лучшие моменты матча Финляндия - Норвегия

В следующем матче Финляндия 14 мая сыграет с Латвией, а Норвегия 16 мая встретится с Великобританией.

Чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая.