"Если вы снайпер от бога, вам бог и велел поучаствовать": в России началась скрытая мобилизация

Такой кадр нужен и "Мерлиону" - крупному дистрибьютору IT- и бытовой техники. Ему предстоит собрать картотеку с данными сотрудников: семейное положение, знание иностранных языков, военная специальность и так далее. Еще одна задача - "мобилизационная подготовка" компании.
Переход на военные рельсы
"Бронирование" сотрудников и "воинский учет" - программа-минимум для кадровиков, которых сейчас активно ищут работодатели. Программа-максимум включает подготовку предприятий к работе во время войны.
Например, в новосибирской организации "Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры" (по иронии сокращается как "МиР") такому сотруднику предстоит, помимо кадровых дел, готовить план "обеспечения предприятия трудовыми ресурсами в военное время".
Но чаще для таких задач нанимают отдельных специалистов. Би-би-си обнаружила на сайтах-агрегаторах вакансий десятки свежих предложений для тех, кто будет переводить предприятия на мобилизационные рельсы.
Названия сформулированы по-разному: "ведущий специалист", "работник отдела безопасности", "специалист по гражданской обороне". Би-би-си специально не учитывала вакансии, если речь в описании шла не только об обороне, но и о противопожарной безопасности или борьбе с ковидом.
Но описания большинства вакансий недвусмысленны. Например, ФНС ищет сотрудника отдела безопасности, который подготовит службу к "деятельности в военное время". Такие же формулировки в вакансиях от красноярской дочки Роснефти и психбольницы в Ивановской области - ее нужно готовить к мобилизации и "эвакуационным мероприятиям".
Некоторые организации надеются не нанимать новых специалистов, а переобучить уже существующих. С начала войны на сайте госзакупок появились десятки тендеров на курсы повышения квалификации в области "мобилизационной подготовки", обнаружила Русская служба Би-би-си.
Заказчики - госструктуры уровня региональных администраций и муниципальных властей, а также бюджетные организации: больницы, институты, культурные центры. Лидеры по числу закупок - Санкт-Петербург и Ленинградская область. Санкт-Петербургский культурный центр "Троицкий" заказал программу повышения квалификации, которая так и называется: "перевод на работу в условиях военного времени".
Как можно скорее освежить знания в области "мобилизационной подготовки", судя по тендерам, хотят правительства Челябинской области и Бурятии. Администрация Коми уже закупила ноутбуки "с лицензионным ПО для обеспечения мобилизационной подготовки", а администрация Сыктывкара - автобусы, которыми сотрудников будут возить на некие мероприятия, связанные с ней.
Соцпакет нового времени
"Речь о реальной мобилизации не идет", - уверены сотрудники ВЭБа, которым сейчас оформляют "брони", рассказал близкий к этой структуре собеседник Би-би-си. По их мнению, это делается "на всякий случай".
Защититься от мобилизации - пусть и не объявленной официально - хотели бы многие. Сотрудники четырех крупных компаний ("Яндекс", "Тинькофф", МТС, Сбер), с которыми поговорила Русская служба Би-би-си, признаются: перспектива оказаться на фронте их пугает. Но массового "бронирования", как и другой подготовки к мобилизации хотя бы в формате "на всякий случай", в их компаниях нет.
Официальные представители "Яндекса" и "Тинькоффа" сказали Би-би-си, что действительно никак не готовятся к мобилизации (Сбер и МТС не ответили на запросы). Но уверяют, что всячески готовы помогать сотрудникам по HR-линии, если у тех будут связанные с ней вопросы.