Министр обороны Украины объявил о новой фазе войны

"Россия потерпела стратегическое поражение - она не смогла до 9 мая уничтожить украинское государство путем военной интервенции и смены власти на российских марионеток. Мы вынудили ее снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня.

На этом фоне мы входим в новую - долговременную - фазу войны.

Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг наконец не выдержал", - написал он в Facebook.

Министр обороны Украины пообещал наращивать оборонный потенциал Украины и обеспечить один миллион человек оружием. Он отметил, что около полутора тысяч украинских военных проходят обучение, чтобы стать инструкторами по эксплуатации техники, которая поставляется в Украину в качестве помощи от западных стран.

Глава Минобороны также сообщил, что Украину ожидают чрезвычайно сложные недели. При этом он выразил надежду на перелом в боевых действиях.