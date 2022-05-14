Сб, 14.05.2022
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Антон Долин о рижанах

Не майская: прогноз погоды на субботу

дождь в Риге ФОТО: Zane Bitere/LETA

В субботу, 15 мая, в Латвии будет облачно, местами пройдут дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня небо в основном будет покрыто плотными облаками, Латвию с запада пересечет зона осадков. Ветер слабый или умеренный западный, юго-западный, местами порывистый. Воздух прогреется до +9…+14 градусов.

Погода в Риге будет облачной, временами дожди. Температура воздуха составит +12…+14 градусов.

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