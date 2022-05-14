Не майская: прогноз погоды на субботу
В субботу, 15 мая, в Латвии будет облачно, местами пройдут дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В субботу, 15 мая, в Латвии будет облачно, местами пройдут дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение дня небо в основном будет покрыто плотными облаками, Латвию с запада пересечет зона осадков. Ветер слабый или умеренный западный, юго-западный, местами порывистый. Воздух прогреется до +9…+14 градусов.
Погода в Риге будет облачной, временами дожди. Температура воздуха составит +12…+14 градусов.
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