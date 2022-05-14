Мэр Харькова сообщил об отводе российских войск. Украина, вероятно, выиграла битву за город

Украинские силы не позволили войскам РФ окружить город, не говоря уже о его захвате, а затем изгнали их из-под Харькова, как сделали с российскими войсками, пытавшимися взять Киев", - говорится в исследовании института.

Эксперты ISW отмечают, что ВСУ, вероятно, попытаются перерезать как минимум одну, самую западную из наземных линий снабжения между Белгородом в России и войсками РФ вокруг Изюма.

Однако российская сторона использует несколько подобных линий, в том числе те, что проходят на удалении от позиций украинских военных. Маловероятно, что наступающие украинские войска в ближайшее время смогут добраться до них, пишет ISW.

Основные усилия России по-прежнему направлены на окружение Северодонецка и Лисичанска с юга и севера.

Войскам РФ, идущим на юг, не удалось форсировать реку Северский Донец, в результате чего они понесли серьезные потери.

"У русских может не хватить свежей боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери и продолжить наступление в необходимом масштабе, чтобы завершить окружение [Северодонецка и Лисичанска], хотя они, вероятно, продолжат пытаться сделать это", - заключает ISW.

Мэр города сообщил об отводе российских войск

Позднее в субботу мэр Харькова Игорь Терехов в интервью ВВС подтвердил, что российские войска покидают окрестности города, направляясь в сторону границы России.

По его словам, российским военным лишь один раз удалось занять небольшую часть города, и пробыли они там недолго.

"Русские вели постоянные артобстрелы Харькова, поскольку стояли очень близко от города. И благодаря стараниям харьковской теробороны и ВСУ россияне отошли далеко от территории города в направлении российской границы", - сказал Терехов.

"Сейчас в Харькове тихо, и люди постепенно возвращаются в город. Мы снабжаем всех жителей водой, газом и электричеством. Однако, к несчастью, многие жилые здания разрушены или повреждены. Так что в будущем нам придется проводить огромную реконструкцию", - отметил он.

Сообщения об отводе российских войск от Харькова поступали утром в субботу и от других источников.