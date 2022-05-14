Фигуристка Медведева отдыхает в Болгарии со звездой "Евровидения". Что их связывает?

Фигуристка долго скрывала, кто сопровождает её в путешествии. Тайну раскрыл сам Крис, выложив фото, на котором видна и Евгения, заодно спровоцировав новую волну слухов, что между ним и фигуристкой завязался роман.

Медведева всегда была неравнодушна к музыке - играла на укулеле, фортепиано, пела, поэтому представить её избранником музыканта - не так сложно. Звезда Костова же взошла ещё в первом сезоне проекта "Голос. Дети" - он тогда вышел в финал, а в 2017-м занял второе место на "Евровидении". Болгария - родина отца музыканта, поэтому довольно символично, что он посетил её вместе с Медведевой.

Евгения познакомилась с Крисом в программе "Пусть говорят", посвящённой "Евровидению-2018". Стоило звёздам немного пообщаться, как они тут же сдружились. "Любовь? Нет, мы просто друзья", - рассказывал тогда Костов.

Евгения и Крис часто вместе посещали различные мероприятия, бродили по магазинам и даже создали программу, с которой Крис выступил на "Евровидении", для чего Евгения придумала хореографию и костюм.

Помимо совместного номера, Евгения и Крис поучаствовали в фотосессиях, многие из них вышли весьма романтичными. Разумеется, каждая новая такая съёмка вновь провоцировала слухи об отношениях пары.

И, кажется, не случайно - в декабре Кристиан приезжал на чемпионат России в Санкт-Петербурге, где Медведева работала корреспондентом. Незадолго до этого скончалась бабушка Жени, поэтому музыкант нашёл возможность поддержать подругу и сопровождал её всё время, пока был в Петербурге.

Новую порцию слухов породило видео в соцсетях фигуристки, на котором девушка говорит: "Я не настолько люблю фоткаться, как ты", после чего за кадром звучит мужской голос.

Его обладателя быстро разоблачили фанаты, найдя в блоге Костова кадры совместного с некой девушкой завтрака. Лица спутницы на них не видно, но платье с цветочным узором слишком напоминает наряд Жени в ролике.

Зачем же скрывать факт совместной поездки? В интервью изданию Maxim Евгения уже рассказывала, что скрывает факты о своей личной жизни. Так, о первых отношениях она рассказала только спустя три года после их окончания (!), даже не назвав экс-возлюбленного. Следовательно, если девушку и связывает с Костовым что-то, помимо дружбы, вряд ли она поделится этим с широкой публикой в ближайшее время.

Приоткрыть завесу тайны в таком случае может только её возможный избранник.