Победа Швеции и издевательство Дании над Казахстаном

Швеция в первом матче на чемпионате мира обыграла Австрию. Матч проходил в Тампере на "Нокиа-Арене" и завершился победой шведской сборной со счётом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).

Шведы вышли вперёд на 3-й минуте матча после гола Йоэля Келльмана. На 17-й минуте Макс Фриберг увеличил преимущество шведской сборной, но до перерыва австрийцы смогли "размочить" счёт благодаря голу Петера Шнайдера. Во втором периоде Юаким Нордстрём забросил третью шайбу в ворота сборной Австрии, установив окончательный счёт.

Видео: Лучшие моменты матча Швеция - Норвегия

Обе сборные выступают в группе "B" вместе с командами Финляндии, США, Чехии, Великобритании, Латвии и Норвегии. Напомним, в первый игровой день, финны обыграли Норвегию со счётом 5:0, а США победили Латвию (4:1).

С разгромным счётом завершилось противостояние Дании и Казахстана, которые встречались в Ледовом дворце в Хельсинки. Матч завершился победой датчан со счётом 9:1 (3:0, 4:0, 2:1).

К 5-й минуте датчане уже выигрывали со счётом 3:0, забросив три шайбы с интервалом 2 минуты 48 секунд - на третьей минуте Патрик Бьёркстранд открыл счёт, на четвёртой Феликс Шель увеличил преимущество датчан, а на пятой минуте при игре в большинстве Йоахим Блихфельд забросил третью шайбу в ворота сборной Казахстана.

Во втором периоде датчане забросили ещё четыре шайбы. Отличились Фредерик Сторм, Юлиан Якобсен, Йоахим Блихфельд и Оливер Ларсен. На 41-й минуте Петер Регин забросил восьмую шайбу, а на 51-й минуте Блихфельд оформил хет-трик. Единственный гол Казахстана в конце встречи забил Кирилл Савицкий.

Видео: Лучшие моменты матча Дания - Казахстан

В следующем матче Дания сыграет с Швейцарией, а Казахстан с Францией. Обе игры пройдут 15 мая.

Чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая.