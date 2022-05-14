Погода улучшается, но не так, как хотелось бы: прогноз синоптиков на воскресенье
В воскресенье, 15 мая, погодные условия в Латвии улучшатся, но местами возможны дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В воскресенье, 15 мая, погодные условия в Латвии улучшатся, но местами возможны дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью будет облачно, во второй половине ночи небо прояснится. Пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, слабый до умеренного, температура воздуха +3...+8 градусов.
Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы.
Ветер западный, слабый до умеренного, в середине дня усилится порывами до 15-17 м/с в центральной и восточной части страны. Максимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов.
В Риге будет переменная облачность, днем дождь, воздух прогреется до +13...+15 градусов.
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