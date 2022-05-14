Погода улучшается, но не так, как хотелось бы: прогноз синоптиков на воскресенье

Ночью будет облачно, во второй половине ночи небо прояснится. Пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, слабый до умеренного, температура воздуха +3...+8 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер западный, слабый до умеренного, в середине дня усилится порывами до 15-17 м/с в центральной и восточной части страны. Максимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов.

В Риге будет переменная облачность, днем дождь, воздух прогреется до +13...+15 градусов.