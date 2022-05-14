Сб, 14.05.2022
Я думаю, в течение месяца или двух будет лавина банкротств Янис Гаигалс, председатель правления Латвийской объединенной ассоциации птицеводства
Янис Гаигалс, председатель правления Латвийской объединенной ассоциации птицеводства

Погода улучшается, но не так, как хотелось бы: прогноз синоптиков на воскресенье

Дождь. Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

В воскресенье, 15 мая, погодные условия в Латвии улучшатся, но местами возможны дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью будет облачно, во второй половине ночи небо прояснится. Пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, слабый до умеренного, температура воздуха +3...+8 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер западный, слабый до умеренного, в середине дня усилится порывами до 15-17 м/с в центральной и восточной части страны. Максимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов.

В Риге будет переменная облачность, днем дождь, воздух прогреется до +13...+15 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back