У леса Шмерли замечен эксгибиционист. Психолог объясняет, что делать в таких случаях

На прошлой недели мужчина, публично удовлетворяющий свою похоть, был замечен и в Болдерае.

Жители Межциемса в соцсетях указывают, что их район "славится такими извращенцами. В восьмидесятые им нравилось ошиваться у школы на берегу озера, и с нашей стороны в них часто летели камни, но они не злые, я бы даже сказал, что очень пугливые".

Если вдруг случится встреча с таким человеком, психолог в сфере клинической психологии и психологии здоровья Илзе Рейнфедле рекомендует

не реагировать на такие ситуации эмоционально, так как любая эмоция будет для эксгибициониста наградой и он добьется желаемого, поняв, что замечен.

Рейнфелдле указывает, что такие действия - неосознанное желание, стремление показать себя и получить подтверждение внимания хоть каким-то способом:

"Думаю, что у стремящихся к оголению в публичных местах есть проблемы в сексуальной жизни, поэтому они ищут публичное место, где можно получить эмоции и чувства, необходимые им".

У детей увиденное оставляет травмы. Часто это и запрещенная для детей тема, принимая во внимание большую осуждаемость в обществе. Однако родителям нужно рассказать детям - если они что-то такое видят, нужно обращаться к родителям или взрослым, например, в школе, чтобы они уже дальше разобрались с ситуацией, поясняет психолог.

Она рекомендует проходить мимо, делая вид, что ничего не заметили, и сообщать в полицию по номеру 110.