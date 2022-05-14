Украина сегодня: Звонок президента Финляндии Путину, уход россиян из Харькова и новая фаза войны

В субботу, 14 мая, президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, на котором рассказал о намерении государства в ближайшее время подать заявку на вступление в НАТО. Как пишет "Медуза", президент Финляндии пояснил, что ситуация с национальной безопасностью его страны коренным образом изменилась после российского вторжения в Украину.

Российские военные, вероятно, приняли решение покинуть свои позиции под Харьковом. Тому есть две причины - украинские контрнаступления и ограниченные подкрепления. Информацию об отводе российских войск подтвердил и мэр Харькова.

У российской армии не ладятся дела на фронте. Для успеха ей нужно больше солдат. Ожидалось, что российский президент Владимир Путин объявит всеобщую мобилизацию или войну 9 мая. Этого не случилось. Но, как выяснила Русская служба Би-би-си, "скрытая мобилизация" идет в России с начала вторжения в Украину.

Украина входит в новую фазу войны, заявил министр обороны страны Алексей Резников. "Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг наконец не выдержал", - написал он в Facebook.

"Большая семерка" (G7) - группа ведущих промышленно развитых стран - заявила, что "никогда" не примет новую демаркацию границ, которую добивается Россия своей агрессивной войной в Украине.

Сейчас Россия приступила к третьему этапу вторжения в Украину, который, вероятно, продлится как минимум до конца года, поскольку Путин надеется, что наступление зимы и высокие цены на энергоносители сломят сопротивление Запада и его решимость помогать Украине, заявил в интервью украинскому телевидению советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

Еврокомиссиия собирается порекомендовать странам Евросоюза установить потолки цен, если Россия прекратит поставки природного газа, свидетельствует проект документа, попавший в распоряжение агентства DPA.

В Украине выпущены две колоды карт с изображениями предполагаемых российских военных преступников, политиков и пропагандистов.

Российские солдаты украли из Мелитопольского краеведческого музея в Украине скифские золотые артефакты, которым 2300 лет. Сообщается, что вместе с сокровищами в плен к россиянам попала и сотрудница музея.

83-летняя российская актриса Лия Ахеджакова заявила, что устала от развязанной Россией войны и президента РФ Владимира Путина. Она добавила, что намерена приехать в Украину после ее победы. Актриса заметила, что сейчас украинцы работают на два фронта - и страну свою защищают, и заставляют путинский режим выдыхаться и ослабевать.

На территории Украины от оккупации российскими войсками освобождено 1015 населенных пунктов, сообщил утром в субботу, 14 мая, президент страны Владимир Зеленский.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО заставит Москву задуматься о том, какие меры можно предпринять для укрепления национальной безопасности, однако о размещении ядерного оружия в регионе Балтийского моря говорить пока рано, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко в субботу, 14 мая.