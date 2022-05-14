Чехия и Швейцария с уверенных побед стартовали на чемпионате мира

Сборная Швейцарии в Хельсинки одержала победу над командой Италии со счётом 5:2 (3:0, 1:0, 1:2).

Швейцарцы уже в первом периоде трижды поразили ворота соперника. На 49-й секунде встречи Денис Малыгин вывел Швейцарию вперёд, на 18-й минуте Кэлвин Тюркауф удвоил преимущество своей команды, а за 18 секунд до конца первого периода Андрес Амбюль забросил третью шайбу в ворота итальянцев.

На 27-й минуте Тюркауф оформил дубль, а в середине третьего периода Даниэль Глира отыграл одну шайбу. На 59-й минуте Нико Хишир в пятый раз огорчил итальянцев, но через 32 секунды Данте Ханнун отыграл ещё один гол.

В следующем матче Швейцария 15 мая сыграет с Данией, а Италия в этот же день встретится с Канадой.

В параллельном матче такую же уверенную победу одержала сборная Чехии, которая в Тампере победила Великобританию со счётом счётом 5:1 (0:0, 2:0, 3:1).

Интересно, что чехи не могли поразить ворота соперника вплоть до 28-й минуты встречи, когда счёт открыл Матей Блюмель. Ещё четыре минуты спустя Давид Иржичек реализовал большинство. На 47-й минуте Иржи Чернох забросил четвёртую шайбу в ворота британцев, а менее чем через две минуты Блюмель оформил дубль. На 51-й минуте Бен Лэйк отыграл один гол.

В следующем матче Чехия 15 мая сыграет со Швецией, а Великобритания в этот же день встретится с Норвегией.

Чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая.