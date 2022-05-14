Сборная Латвии в упорной борьбе минимально уступила Финляндии

Встреча закончилась победой сборной Финляндии со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Первый период прошёл практически без остановок при очень высоком темпе. Правда, по-настоящему опасные моменты можно было пересчитать на пальцах одной руки. Финны за 20 минут нанесли всего два броска, а латвийские хоккеисты четыре раза проверили на бдительность голкипера Харри Сятери.

Единственный гол на 9-й минуте первого периода забил Рудольф Балцерс. Хоккеисты сборной Латвии убежали в быструю контратаку, и Балцерс, получив великолепную передачу от Роналда Кениньша на дальней штанге, отправил шайбу в сетку ворот.

Во втором периоде темп немного спал, а инициатива перешла к финнам, которые раз за разом угрожали воротам Элвиса Мерзликина. На 31-й минуте финнам удалось добиться своего, реализовав численное большинство. В одной из атак после первого броска шайба отскочила от борта и оказалась у Сакари Маннинена, который практически с нулевого угла поразил цель.

Судьба матча решилась на 58-й минуте встречи, когда сборная Латвии вновь осталась в меньшинстве. Мартиньш Дзиеркалс не по правилам останавливал соперника за чужими воротами и получил малый штраф.

Практически сразу финны вышли вперёд благодаря Микаэлю Гранлунду, который спокойно получил шайбу, приблизился к воротам и прицельным броском застал врасплох Мерзликина, который снова сыграл не лучшим образом. Оставшегося времени подопечным Харийса Витолиньша не хватило, чтобы попытаться сравнять счёт.

Таким образом, сборная Латвии потерпела своё второе поражение на турнире. 16 мая латвийские хоккеисты скрестят клюшки с командой Норвегии. Начало игры в 16:20 по латвийскому времени.

В параллельном матче сборная Германии нанесла Словакии первое поражение на чемпионате мира - встреча закончилась со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). Немцы вышли вперёд на 22-й минуте после гола Маттиаса Плахты, а на 27-й минуте Леонард Пфёдерль удвоил преимущество сборной Германии. На 32-й минуте Кристиан Поспишил отыграл один гол.

В следующем матче Германия 16 мая сыграет с Францией, а Словакия в этот же день встретится с Канадой.