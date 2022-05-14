Турция предложила по морю эвакуировать раненых защитников Мариуполя
Турция предложила по морю эвакуировать окруженных раненых защитников Мариуполя, сообщил в субботу представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
Турция предложила по морю эвакуировать окруженных раненых защитников Мариуполя, сообщил в субботу представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
В интервью агентству Reuters Калын рассказал, что сам лично две недели назад в Киеве обсуждал это предложение с президентом Украины Владимиром Зеленским и оно до сих пор актуально, несмотря на то, что Киев на него не согласился.
Согласно предложению, защитники Мариуполя, окруженные на металлургическом заводе "Азовсталь", по суше были бы доставлены в оккупированный Россией Бердянск, откуда их на турецком судне перевезли бы в Стамбул.
"Если это можно сделать таким образом, мы с удовольствием это сделаем. На самом деле наш корабль готов отправиться в путь, чтобы доставить раненых солдат и мирных жителей в Турцию", - сказал Калын.
Видео: Защитники "Азовстали"
"Азов": российская армия продолжает штурмовать "Азовсталь"
Полк "Азов", защищающий металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил, что армия России в субботу продолжает штурмовать и обстреливать территорию предприятия с применением тяжелого вооружения, танков и авиации, пишет Русская служба ВВС.
"Азовсталь" уже несколько недель остается последним очагом сопротивления украинской армии в Мариуполе. В течение длительного времени на заводе оставались несколько сотен мирных жителей, которые в начале мая были эвакуированы.
Сейчас власти Украины ведут переговоры о возможности вывоза с "Азовстали" раненых военных. Россия требует, чтобы защитники "Азовстали" сдались, и гарантирует им жизнь, однако украинские военнослужащие делать это отказываются. Они готовы выйти с личным оружием в случае, если их эвакуация будет организована при участии авторитетной третьей стороны - международных организаций или крупных государств.
В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
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