Новый президент Венгрии осудила агрессию России против Украины

Отказ Будапешта поставлять в Украину оружие и его возражения против запланированного Евросоюзом запрета на импорт российской нефти испортили ранее тесные отношения с Варшавой.

"Мы осуждаем агрессию Путина. Мы говорим вечное нет любым попыткам, цель которых восстановить Советский Союз", - отметила во время своей инаугурационной речи Новак.

Она добавила, что война против Украины является и войной против любящих мир венгров, и потребовала, чтобы совершенные Россией военные преступления были расследованы, а виновные - наказаны.

Новак ранее представляла ведущую консервативную партию в парламенте Fidesz и была соратницей премьер-министра Виктора Орбана.

На должность президента она была избрана в марте, незадолго до прошедших 3 марта выборов в парламент, на которых убедительную победу получила Fidesz, обеспечив Орбану еще один срок в кресле премьера.

Новак - первая женщина в кресле президента Венгрии. Ранее она занимала должность вице-председателя Fidesz и в прошлом правительстве Орбана была министром по делам семьи.

Орбан также осудил вторжение России в Украину, однако избегал критики лично Путина. Он также выступал строго против санкций на импорт российских энергоресурсов.