Украина выиграла битву за Харьков, говорят западные эксперты и власти города. Что дальше

По словам Терехова, в результате обстрелов в городе уничтожено более половины трамвайного парка и 35 км электропередач, поэтому некоторое время общественный транспорт будет работать с ограничениями. Метро пока работать не будет.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в субботу подтвердил, что в течение последних суток обстрелов Харькова не было, однако от них продолжают страдать другие города региона, в том числе Чугуев, Лозовая, Дергачи и Золочев. Он призвал людей пока не возвращаться в город.

"Это свидетельствует о том, что расслабляться еще рано, - пишет Синегубов. - Наши вооруженные силы оттесняют врага и жители начинают возвращаться в свои дома. Это еще слишком опасно! Прошу до официальных сообщений воздержаться от возвращения". По словам Синегубова, "отступая, враг заминировал абсолютно все - дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати". "Сейчас идет тщательная работа по разминированию", - добавляет он.

Битва за Харьков

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем исследовании, опубликованном вечером 13 мая, пришел к выводу, что российские военные, вероятнее всего, решили полностью сдать свои позиции вокруг Харькова.

Причина - успешное контрнаступление украинской армии и проблемы с подкреплением российских подразделений. "Таким образом, Украина, похоже, выиграла битву за Харьков, - говорится в исследовании. - Украинские силы не позволили российским войскам окружить город, не говоря уже о захвате, а затем выгнали их из его окрестностей, как это было с российскими войсками, пытавшимися захватить Киев".

Генеральный штаб вооруженных сил Украины в своей последней сводке сообщает, что "на Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удерживании занятых позиций, контроле маршрутов снабжения по автодорогам на север и восток от города Харькова, а также недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы".

Под контролем российской армии остаются несколько важных населенных пунктов в Харьковской области, через которые проходит железная дорога и которые используются для снабжения войск, наступающих в районе Донбасса. В том числе крайне важным для российского наступления остается Изюм (во время многодневной осады этот город был в значительной степени разрушен), а также расположенные ближе к границе Волчанск и Купянск.

Контратака под Изюмом

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в субботу вечером сообщил в эфире YouTube-канала "Фейгин-Live", что украинские силы перешли в "маленькую контратаку на Изюмском направлении". По его словам, ВСУ впервые с начала большого "наступления в Донбассе" остановили российских военных на направлении главного удара и провели успешную контратаку. "А это с военной точки зрения означает огромный перелом", - считает Арестович.