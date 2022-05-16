ВИДЕО ⟩ Победы лидеров и первая смена главного тренера

13-й тур начался с уверенной выездной победы "Риги" над юрмальским "Спартаком" - 4:0. Счёт на 7-й минуте матча открыл Джозельфо Барнс, который ударом низом в дальний угол застал врасплох голкипера "Спартака". На 34-й минуте Барнс оформил дубль, а ещё три минуты спустя Юрий Кендыш довёл счёт до крупного. Точку в матче на 80-й минуте поставил бразилец Габриэль Рамос.

Отметим, что первая смена тренера в текущем сезоне произошла именно в "Спартаке", который после 13 туров занимает последнее место в чемпионате. В следующем матче руководить командой будет португалец Фабиано Флора, который заменил поляка Пшемыслава Лагожны.

С таким же счётом завершился матч между "Даугавпилсом" и "Лиепаей", который проходил на стадионе "Целтниекс". В первом тайме команды не смогли найти ключ к воротам друг друга. На 50-й минуте ошибкой защитника "Даугавпилса" воспользовался Михаил Гордейчук, который открыл счёт в матче. А далее начался бенефис Лукаса Виллелы - бразилец оформил хет-трик, отправив в ворота "Даугавписа" голы на 52-й, 83-й и 85-й минутах.

В заключительном субботнем матче "Тукумс" на своём поле сыграл вничью с "Супер Новой" - 1:1. Счёт в матче был открыт уже на 48-й секунде - после прострела вдоль ворот неудачно сыграл защитник хозяев Кристерс Либекс, который отправил мяч в собственные ворота. "Тукумс" сумел отыграться лишь на 70-й минуте - после подачи в штрафную Ибрагим Соу головой отправил мяч в сетку.

Девятую победу подряд одержала "Валмиера", которая на этот раз на выезде оказалась сильнее "Метты" - 3:0. Гости вышли вперёд на 14-й минуте после гола Раймонда Кроллиса, а на 41-й минуте Джибриль Гейе удвоил преимущество "Валмиеры".

В середине второго тайма Кроллис мог оформить дубль, но бывший нападающий "Метты" не смог реализовать 11-метровый удар. Окончательный счёт за 6 минут до конца основного времени установил японец Дайсуке Йокота.

Непростую победу одержала РФШ, которая на своём поле принимала "Ауду". Исход матча решился на 56-й минуте, когда Петр Мареш поразил ворота соперника с пенальти - 1:0. Несколько минут спустя "Ауда" смогла отыграться благодаря точному удару Станислава Крапухина, но арбитр встречи усмотрел в этом эпизоде нарушение правил и не засчитал взятие ворот.

После 13 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии возглавляют "Валмиера" и РФШ, которые набрали по 32 очка. На третьем месте с 29 очками идёт "Лиепая". Далее располагаются "Рига" (25 очка), "Ауда" (18), "Даугавпилс" (15), "Метта" (12), "Тукумс" (8), "Супер Нова" (4) и "Спартак" (2).

В 14-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который состоится 18-20 мая, "Рига" у себя дома сыграет с "Даугавпилсом", "Супер Нова" со "Спартаком", "Лиепая" с "Меттой", РФШ с "Тукумсом", а "Валмиера" с "Аудой".