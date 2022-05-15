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  • Советник мэра Мариуполя: На "Азовсталь" сбросили зажигательные снаряды или фосфорные боеприпасы

Видео ⟩ Советник мэра Мариуполя: На "Азовсталь" сбросили зажигательные снаряды или фосфорные боеприпасы

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Российские войска в Мариуполе в субботу сбросили на металлургический завод "Азовсталь" зажигательные снаряды или фосфорные боеприпасы, которые запрещены к использованию. Об этом в Telegram заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он опубликовал и видео обстрела "Азовстали".

"Вчера впервые захватчики использовали против защитников Мариуполя зажигательные снаряды или фосфорные боеприпасы (выводы оставим специалистам). Сами захватчики утверждают, что использовались снаряды 9М22С (...). Температура горения - примерно 2000-2500 градусов по Цельсию. Пожар практически невозможно остановить", - сообщил Андрющенко.

Он добавил, что "Азовсталь" превратилась в ад на земле.

"Невероятно, как наши защитники выдерживают. Мы все в долгу перед ними", - указал Андрющенко.

На территории металлургического завода "Азовсталь" в тяжелых антисанитарных условиях, без воды и продуктов питания по-прежнему находятся около 600 раненых, в субботу сообщил представитель полиции Донецкой области, который сам находится на окруженном заводе и известен под прозвищем "Полиция".

Территория "Азовстали" непрерывно обстреливается орудием всех видов и бомбардируется с воздуха. Продолжаются и попытки России атаковать пехотой и бронетехникой.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.

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