На Лиепайском шоссе под колесами автомобиля погиб мужчина

По предварительной информации, около 23.40 в Яунберзской волости Добельского края на Лиепайское шоссе внезапно выбежал мужчина и попал под колеса автомобиля Peugeot. Пешеход погиб на месте происшествия.

В субботу в Рижском районе в ДТП зарегистрировано 12 пострадавших, в Латгале четверо и в Земгале двое. Трое пострадавших были пешеходами, двое велосипедистами.

Вчера полиция задержала 16 водителей за вождение в нетрезвом виде и одного после употребления наркотиков.

Составлено 170 протоколов за превышение скорости, пять водителей оштрафованы за агрессивное вождение, а всего оформлено 412 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.