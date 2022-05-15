Официально: Финляндия приняла решение о вступлении в НАТО

Напомним, Финляндия имеет с Россию общую границу протяженностью более 1200 километров. До последнего времени страна избегала вступления в военные альянсы, в том числе чтобы не допустить обострения отношений с Россией. После вторжения России в Украину поддержка идеи вступления в НАТО среди жителей Финляндии выросла в десятки раз.

В субботу Саули Ниинисте провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором рассказал о намерении государства в ближайшее время подать заявку на вступление в НАТО. Президент Финляндии пояснил, что ситуация с национальной безопасностью его страны коренным образом изменилась после российского вторжения в Украину.

Он отметил, что действия России в последние месяцы способствовали росту обеспокоенности Финляндии относительно своей безопасности, в связи с чем и было принято такое решение.