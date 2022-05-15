Вс, 15.05.2022
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Министры иностранных дел G7

Официально: Финляндия приняла решение о вступлении в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте ФОТО: Reuters/ScanPix

Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявил президент страны Саули Ниинисте, сообщает Reuters.

Напомним, Финляндия имеет с Россию общую границу протяженностью более 1200 километров. До последнего времени страна избегала вступления в военные альянсы, в том числе чтобы не допустить обострения отношений с Россией. После вторжения России в Украину поддержка идеи вступления в НАТО среди жителей Финляндии выросла в десятки раз.

В субботу Саули Ниинисте провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором рассказал о намерении государства в ближайшее время подать заявку на вступление в НАТО. Президент Финляндии пояснил, что ситуация с национальной безопасностью его страны коренным образом изменилась после российского вторжения в Украину.

Он отметил, что действия России в последние месяцы способствовали росту обеспокоенности Финляндии относительно своей безопасности, в связи с чем и было принято такое решение.

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